Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 26. - 28.08.2022

Varel/Zetel (ots)

Varel -

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte des PK Varel einen Pkw- und einen Rollerfahrer in der Altjührdener Straße, die hintereinander fuhren und augenscheinlich zusammen unterwegs waren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Pkw ohne aktuellen Versicherungsschutz geführt wurde und dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurden Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Den beiden Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zetel -

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 27.08.2022 um 22:30 wurde der Polizei ein Unfall in Zetel, Neuenburger Straße, in Höhe der Verkehrsinsel an der Fritz-Frerichs-Straße gemeldet. Der Verunfallte gab an, dass er mit seinem Pkw über einen Gegenstand gefahren sei, der auf der Fahrbahn gelegen habe. Sein Pkw war nicht mehr verkehrstüchtig und musste abgeschleppt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass der Deckel eines Entwässerungsschachtes am Straßenrand ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt worden war. Es wurde ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem ausgehobenen Schachtdeckel gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 0445-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell