POL-WHV: Pressebericht ilhelmshaven, 26. - 28.08.2022

Einbrüche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in Heppens ein. Es wurde eine rückwärtige Fensterscheibe eingeschlagen und so der Zutritt erlangt. Im Inneren wurde eine Innentür gewaltsam geöffnet, um schließlich im Büro nach Wertsachen zu suchen. Es wurde ein Tresor entwendet, der allerdings nur kirchliche Unterlagen und Arbeitsmittel enthielt. Der angerichtete Sachschaden übersteigt somit den Wert der erlangten Gegenstände um ein Vielfaches. Es fand eine umfangreiche Spurensuche statt, die Ermittlungen dauern an.

Samstagnachmittag wurde ein Wohnungseinbruch in der Gökerstraße gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Wohnungstür aufgehebelt, als die Bewohner ortsabwesend waren. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertsachen durchsucht und es wurde ein größerer Betrag an Bargeld entwendet. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

Ähnlich erging es einem Wohnungsnehmer in Bant. Dieser stellte Samstagabend fest, dass aus seiner Wohnung ein Kaffeevollautomat fehlt. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden, zumal noch völlig unklar ist, wie der Täter in die Wohnung gelangte.

Einbruchdiebstahl aus Pkw

Samstagnachmittag wurde eine Seitenscheibe eines Pkw auf einem Parkplatz an der Langeoogstraße eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Wertsachen entwendet.

In der Nacht zu Samstag wurde zudem noch ein Geländewagen in der Bahnhofstraße angegangen. An dem geparkten Fahrzeug wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

Verkehrsunfälle

Freitagnachmittag kam es auf der Straße Am Tiefen Fahrwasser, Parkplatz Jade-Weser-Port-Infocenter zu einem heftigen Zusammenstoß. Ein 70-jähriger Autofahrer versuchte vom Parkstreifen aus zu wenden und übersah dabei einen von hinten herannahenden Pkw eines 21-jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und ins Klinikum gebracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Freitag gegen Mitternacht beobachtete ein Zeuge in der Weserstraße einen Zusammenstoß eines Pkw mit einem geparkten Fahrzeug. Der 31-jährige Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich weiter zu kümmern. Er wurde allerdings durch die alarmierte Polizei kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert. Ein Test ergabt eine Alkoholkonzentration von 1,77 Promille. Es wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluss ohne Führerschein

Am Sonntag, gegen 01:45 Uhr, fiel einer Funkstreife in der Werftstraße ein Pkw auf, der kontrolliert werden sollte. Da der Streifenwagen erst wenden musste, bog der zu kontrollierende Pkw schnell zweimal links ab. Das Fahrzeug wurde abgestellt und der Fahrer rannte in Richtung eines Hauseingangs, als die Streife eintraf. Allerdings dauerte das Aufschließen der Tür so lange, dass er von den Polizeibeamten erreicht werden konnte. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Fahrer zur Zeit ohne Führerschein ist. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass der 37-jährige unter dem Einfluss von Drogen war. Der junge Mann versuchte noch, beim freiwilligen Drogenvortest zu betrügen, wurde aber auch dabei erwischt. Schließlich wurde auch der Missbrauch von Kokain festgestellt. Es folgte eine Blutprobenentnahme und es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

