Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei nimmt Einbrecher fest - Stuhr, PedelecFahrer schwer verletzt - Bassum, Polizeibeamtin verletzt ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbrecher festgenommen

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr beobachtete ein Anwohner einen Einbruch von vier Jugendlichen in ein Wohnhaus in Kirchweyhe, Am Fuhrenkamp. Die vier Jugendlichen öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und flüchteten mit Diebesgut. Bei der sofort eigeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Jugendlichen im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Bei ihnen konnte die Polizei auch einen Teil des Diebesgutes sicherstellen. Die vier Jugendlichen aus Twistringen, im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, wurden zunächst zur Dienststelle nach Leeste gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Vier von einem Betreuer abgeholt.

Stuhr - Radfahrer schwer verletzt

Ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Varrel, Varreler Landstraße, schwer verletzt worden. Eine 72-jährige Pkw-Fahrerin übersah den Pedelec-Fahrer als sie von der Varreler Landstraße nach rechts abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß kam der Pedelec-Fahrer zu und verletzte sich schwer. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bassum - Polizeibeamtin verletzt

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr konnte eine Polizeistreife eine 23-jährige Patientin einer Bassumer Klinik im Bereich des Bahnhofes Bassum aufgreifen. Die 23-Jährige war zuvor aus der Klinik ohne Erlaubnis abgängig. Beim Rücktransport in die Klinik schlug die 23-Jährige unvermittelt einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht. Auch nach Ankunft in der Klinik schlug und trat sie weiter um sich. Die 23-Jährige konnte schließlich an das Klinikpersonal übergeben werden. Die verletzte Polizistin wurde noch im Krankenhaus ambulant behandelt und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Bassum - Diebstahl einer Handtasche

Am Dienstagabend, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 17:20 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bassum einer 54-jährigen Frau die Handtasche entwendet. Als die Frau hatte die Handtasche im Fahrradkorb transportiert. Als sie ihr Fahrrad abgeschlossen hatte, bemerkte sie das Fehlen der Handtasche. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse samt diverser Ausweispapiere. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Asendorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis und mehr

Am Dienstag gegen 14:05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt am Rübenberge die Alte Heerstraße in Asendorf, obwohl er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, der Pkw ist nicht zugelassen und der 27-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein.

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 10.10 Uhr wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Diepholz an der Kreuzung Lüderstraße / Moorstraße verletzt. Eine 72-jährige Pkw-Fahrerin übersah an der Kreuzung den Pkw einer 40-jährigen Fahrerin. Beide Pkw kollidierten, dabei wurde das Fahrzeug der 40-Jährigen noch in einen Gartenzaun geschoben. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt und Rettungsdienst versorgt. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell