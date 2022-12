Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Die Polizei Heinsberg führte am Freitag (09. Dezember) einen Schwerpunkteinsatz mit dem Ziel der Bekämpfung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch. Ein besonderes Hauptaugenmerk lag diesmal auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Die Polizistinnen und Polizisten waren hierbei an Kontrollorten im gesamten Kreisgebiet eingesetzt. Zwei Fahrzeugführer fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt sowie entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In einem Fall wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben. Bei der Überprüfung eines weiteren Fahrzeugführers erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins, da dieser nach Überprüfung zur Einziehung einlag. Ein Mann, gegen den ein aktueller Untersuchungshaftbefehl bestand, wurde in Heinsberg-Unterbruch kontrolliert und festgenommen. Zur Überwachung der Geschwindigkeit wurde zusätzlich eine Messstelle eingerichtet. Hierbei wurden insgesamt 225 Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer war dabei so schnell, dass gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wird. Die restlichen Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Durch die Beamtinnen und Beamten wurden weitere Verstöße festgestellt und geahndet, unter anderem wegen Überladung, Ladungssicherung, Überschreitung der Anhängelast sowie Verstößen gegen das Fahrpersonalrecht und der Gefahrgutverordnung. Auch zukünftig wird es weitere groß angelegte Kontrollaktionen der Polizei geben, um die Sicherheit im Kreisgebiet zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell