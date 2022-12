Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: "Heilerinnen" ergaunern Geld

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Letzte Woche Mittwoch (07. Dezember) wurde eine 59 Jahre alte Frau gegen 12 Uhr von einer unbekannten Frau beim Verlassen eines Verbrauchermarktes an der Antwerpener Straße angesprochen. Das Gespräch wurde zunächst über belanglose Dinge in russischer Sprache geführt. Kurz danach kam eine weitere Frau im Bereich eines gegenüber des Marktes liegenden Spielplatzes hinzu. Diese gab sich als "Heilerin" aus und bot der 59-Jährigen an, Bargeld zu weihen. Diese stimmte zu, holte Bargeld und kehrte damit auf den Spielplatz zurück. Während die angebliche Heilerin die vermeintliche Segnung vornahm und ihr Opfer ablenkte, tauschten die Täterinnen das Geld, das in einem Tuch eingewickelt wurde, gegen Papiertücher aus. Den Diebstahl stellte die Erkelenzerin erst Tage später fest, da sie das Tuch erst am 12. Dezember öffnen durfte. Die Täterin, welche die Frau vor dem Verbrauchermarkt auf Russisch angesprochen hatte, wurde als zirka 40 Jahre alt und zirka 165 bis 170 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatte blonde, lange Haare, welche laut Beschreibung zu einem Zopf gebunden waren und eine ovale Gesichtsform. Zum Tatzeitpunkt war sie dunkel bekleidet. Die "Heilerin" war entsprechend der Beschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt und 160 Zentimeter groß. Sie hatte dunkle Haare. Bekleidet war sie mit einem grauen Mantel. Wer kann Hinweise auf die Identität der Täterinnen geben oder hat weitere Beobachtungen gemacht? Das zuständige Kriminalkommissariat in Hückelhoven bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell