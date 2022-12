POL-HS: Einbruch in Handwerksbetrieb

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am vergangenen Freitag (9. Dezember) wurde eine ältere Frau nach ihrem Einkauf, gegen 11 Uhr, von einem unbekannten Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Boschstraße angesprochen. Die Handtasche der Seniorin, in der sich auch ihr Portmonee befand, lag im Einkaufswagen. Der Unbekannte fragte nach dem Weg und lenkte sie geschickt ab. Als sie wieder zu Hause war musste sie ...

mehr