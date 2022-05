POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - In Eschendorf ist in der Nacht zu Freitag (27.05.22) zwischen 02.30 Uhr 02.45 Uhr eine Mülltonne durch unbekannte Täter angezündet worden. Zeugen verständigten in der Nacht die Feuerwehr. Diese löschte den Brand an der Germanenallee. Wie bereits berichtet, hatte es in der Nacht zu Freitag noch zwei weitere Mülltonnen-Brände gegeben - am Rodder Damm sowie an der Marsenstraße. Die Polizei sucht ...

