POL-KN: (Rottweil) Polizei muss Streit unter Autofahrern schlichten

Wellendingen-Wilflingen (ots) - Ein Streit unter Gastarbeitern hat am Sonntagabend gegen 20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Talstraße geführt. In dem Haus, in dem eine Personalagentur die ausländischen Handwerker unterbrachte, gab es unter den Männern einen heftigen Konflikt. Dabei schlug ein 23-Jähriger mit einem Stein die Heckscheibe eines Autos ein, das ...

