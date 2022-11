Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkrs. RW) Polizei schlichtet Streit unter Arbeitern

Wellendingen-Wilflingen (ots)

Ein Streit unter Gastarbeitern hat am Sonntagabend gegen 20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Talstraße geführt. In dem Haus, in dem eine Personalagentur die ausländischen Handwerker unterbrachte, gab es unter den Männern einen heftigen Konflikt. Dabei schlug ein 23-Jähriger mit einem Stein die Heckscheibe eines Autos ein, das seinem 27-Jährigen Kontrahenten gehörte. Die Polizei rückte mit zwei Streifen an und schlichtete die Auseinandersetzung. Dabei gab es erhebliche Sprachbarrieren. Wie die Beamten feststellten, standen die Beteiligten unter deutlichem Alkoholeinfluss. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auf.

