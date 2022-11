Villingen-Schwenningen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Großklinikum eine Patientin bestohlen. Der Unbekannte ging in das Krankenzimmer einer 71-Jährigen und gab sich als "Hausmeister" aus, der Schränke und Schubladen kontrollieren müsse. Dabei stahl er die Handtasche der Frau, in der sich etwas Bargeld und persönliche ...

