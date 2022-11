Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Heftiger Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (20.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Straße "Fürstenbergring". Eine 18-jährige Fahranfängerin war mit einem Skoda Fabia stadteinwärts unterwegs und fuhr, kurz nach der Abfahrt zur Schwenninger Straße, auf einen vor ihr abbremsenden Audi Q2 eines 62-Jährigen auf. Dabei erlitten beide Insassen leichte Verletzungen, die sie in einem Krankenhaus behandeln lassen mussten. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

