Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Vereinsheim

Reichshof (ots)

In ein Fußballvereinsheim in Brüchermühle sind Kriminelle am Wochenende eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 21:30 Uhr am Freitag und 6:30 Uhr am Samstagmorgen (27. August) öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster des Vereinsheims in der Olper Straße. Erstmal im Objekt entwendeten sie einen Laptop und eine Spendendose. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell