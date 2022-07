POL-PDWIL: Einbruch in Windkraftanlage

Gerolstein (ots) - Am 15.07.2022 gegen 10:10 Uhr hatte ein 55-jähriger Geschädigter aus der VG Gerolstein seinen Personenkraftwagen im Bereich der Hillstraße in Gerolstein abgestellt. Als er gegen 10:47 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an diesem feststellen. Hier hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchiert ...

