Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrs- und Personenkontrollen führen zur Feststellung einer Vielzahl von Verstößen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und Polizeiwache Gerolstein (ots)

Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein wurden vom 15.07.2022 bis 17.07.2022 eine Vielzahl von Kontrollen im gesamten Dienstbezirk durchgeführt, welche zu einer Vielzahl von festgestellten Verstößen führten.

Am 15.07.2022 zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr überwachten die Beamt*innen den Schulweg in der Stadt Daun. Hier wurden mehrere Verwarnungen wegen nicht mitgeführten Führerschein ausgesprochen. Zudem wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet, weil Kinder durch ihre Eltern nicht oder nur unzureichend beim Transport im Fahrzeug gesichert waren. Es wurden in diesem Zusammenhang verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Am 15.07.2022 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen den Bereich der Wallstraße in Hillesheim. Hier wurden ebenfalls Verwarnungen wegen kleinerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ausgesprochen.

Am 15.07.2022 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen den Bereich der Ortslage von Darscheid. Auch hier wurden Verwarnungen wegen kleinerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ausgesprochen.

Am 15.07.2022 gegen 18:00 Uhr führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein eine Personenkontrolle in Gerolstein durch. Hier kontrollierten sie einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Bereich der VG Speicher, bei welchem im Rahmen der Durchsuchung eine kleine Menge an illegalen Betäubungsmitteln gefunden wurde. Diese wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 15.07.2022 gegen 19:10 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein einen 52-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein, welcher seinen Personenkraftwagen mit einem Alkoholwert von über 1,0 Promille im öffentlichen Straßenverkehr führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 16.07.2022 gegen 14:50 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun einen 18-jährigen jungen Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein in der Hauptstraße in Gerolstein. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln gefunden. Diese wurde vernichtet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 17.07.2022 gegen 00:03 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun einen 46-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen, als er die Ortslage von Daun-Rengen befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell