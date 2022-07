Gerolstein (ots) - Am 17.07.2022 gegen 22:22 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun Mitteilung über eine kleinere Explosion im Bereich eines Anwesens in der Hauptstraße in Gerolstein. Nach erstem, noch nicht abschließenden Ermittlungsstand war nachfolgender Tathergang wahrscheinlich. Nach Gartenarbeiten, bei welchen mittels eines Unkrautverbrenners Unkraut vernichtet wurde, lag dieser im Garten. Scheinbar war die ...

