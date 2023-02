Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Trunkenheitsfahrten in Wagenfeld und Wetschen - Schwaförden, Verkehrsunfallflucht Verursacher ermittelt ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld und Wetschen - Trunkenheiten

Die Polizei hat am letzten Wochenende bei Verkehrskontrollen einen Radfahrer und einen Pkw-Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aus dem Verkehr gezogen. Am Samstagabend gegen 21.55 Uhr fiel einer Polizeistreife in Wagenfeld, Mindener Straße, ein Radfahrer durch seine sehr unsichere Fahrwiese auf. Eine Kontrolle des 19-Jährigen ergab eine Atemalkohol Konzentration von über 2,1 Promille. Auch ein 46-jähriger Pkw-Fahrer fiel einer Polizeistreife auf, als er mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in Wetschen befuhr. Bei ihm wurde eine Atemalkohol Konzentration von über 2 Promille festgestellt. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Von dem 46-jährigen Pkw-Fahrer behielt die Polizei zur Sicherheit auch den Fahrzeugschlüssel ein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwaförden - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, Am Marktplatz, hat gestern gegen 14.00 Uhr ein Unbekannter einen geparkten Fiat Punto beschädigt. Der Unbekannte war vermutlich beim Ausparken gegen den Pkw geraten. Ohne dich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte den Unfallort. Der angerichtete Schaden beträgt rund 2000 Euro. Der Unfall bleib aber nicht ganz unbeobachtet, so dass die Polizei bereits Hinweise auf das Verursacherfahrzeug erhalten hat. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

Syke-Hassinghausen - Einbruch

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr, wurde in einen zurzeit nicht bewohnten Bauernhof in Hassinghausen eingebrochen. Mehrere Nebengebäude wurden betreten und aus dem Haupthaus wurde Werkzeug entwendet. Der Sachschaden beträgt um die Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 968-0, entgegen.

Asendorf - Verkehrsunfall

Ein 79-jähriger VW-Touran-Fahrer aus Barrien wollte am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr an der Kreuzung von der Vilser Straße geradeaus in die Essener Straße fahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer aus Schweringen und beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro. Der 25-jährige Mercedes-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

