Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.40 Uhr zur Hauptstraße aus und unterstützte den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen. Am Samstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.50 Uhr zu einem Gewerbebetrieb in der Stefansbecke aus. Dort war in einer Produktionshalle Gasgeruch wahrgenommen worden. In Zusammenarbeit mit dem Versorgungsunternehmen konnte eine Gaskonzentration in dem Gebäude gemessen werden. Die Gaszufuhr zum Gebäude wurde durch das Versorgungsunternehmen abgestellt und das Gebäude belüftet. Eine anschließende Messung verlief unauffällig. Der Firmeninhaber wurde beauftragt, die Heizungsanlage durch eine Fachfirma prüfen zu lassen. Gegen 11.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Gegen 12.05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Mittelstraße gerufen. Der Bewohner hatte einen Brandgeruch im Gebäude wahrgenommen. Die Einsatzkräfte stellten eine minimale Verrauchung im Keller fest, die durch Säge- und Schleifarbeiten verursacht worden sind. Nach Lüftung der Kellerräume war ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr nicht mehr erforderlich. Am Montag rückte die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr zur Straße Im Hölken aus und unterstützte auch hier den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell