Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kaminbrand stellte sich als Falschmeldung heraus

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23.00 Uhr zur Asternstraße gerufen. Dort hatte ein Passant einen Kaminbrand wahrgenommen und in guter Absicht die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keinen Brand feststellen. Auch eine Überprüfung des Kamins mit Wärmebildkamera über eine Drehleiter blieb ergebnislos. So konnte glücklicherweise der Einsatz ohne weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte gegen 23.45 Uhr beendet werden.

