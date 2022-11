Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Vandalen treiben ihr Unwesen im Dorfkern

Ahaus-Wessum (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Kirchplatz und Martinistraße; Tatzeit: zwischen 11.11.20022, 12.00 Uhr, und 12.11.2022, 09.00 Uhr

Bepflanzte Blumenkübel am Kirchplatz umgeworfen und mit einem Filzstift das hölzerne Fachwerk einer Schirmschoppe an der Martinistraße verunstaltet haben Unbekannte im Ahauser Ortsteil Wessum. Was die Vandalen zu ihrer völlig sinnlosen Tat zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Samstag, 09.00 Uhr, bewegt hat, möchten die Ermittler im Kriminalkommissariat Ahaus gerne herausfinden. Dazu benötigen sie Hinweise - diese können telefonisch unter (02561) 9260 mitgeteilt werden. (db)

