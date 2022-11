POL-BOR: Gronau - Raub eines Pedelecs auf Wallstraße

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Grimoldinghof; Tatzeit: 13.11.2022, zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr; In eine Wohnung eingebrochen sind Unbekannte am Sonntag in Gescher. Zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr brachen die Täter gewaltsam in das Gebäude an der Straße Grimoldinghof ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Diebe keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

