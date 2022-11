Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Krankenfahrstuhlfahrerin schwer verletzt

Ahaus-Ottenstein (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Feldmark;

Unfallzeit: 11.11.2022, 13.50 Uhr;

Schwere Verletzung erlitt eine 65 Jahre alte Ahauserin bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Ahaus-Ottenstein. Die Krankenfahrstuhlfahrerin war auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Feldmark unterwegs, als sie von einem entgegenkommenden Wagen einer 59 Jahre alten Vredenerin erfasst wurde. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei der 59-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell