Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Borken-Burlo (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Borkener Straße;

Unfallzeit: 12.11.2022, 07.35 Uhr;

Ein völlig zerstörtes Auto und ein Loch in einer Hauswand sind das Ergebnis einer Autofahrt am Samstagmorgen in Borken-Burlo. Die Kontrolle über das Fahrzeug hatte gegen 07.35 Uhr ein 20 Jahre alter Borkener verloren, als er aus Richtung Borken kommend auf der Landesstraße 600 in Richtung Burlo unterwegs war. Er fuhr über den Mittelteil eines Kreisverkehrs, durchschlug eine Hecke und kam an dem Mauerwerk eines Hauses zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,6 Promille sprach. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. So wurden durch einen Arzt mehrere Blutproben entnommen, um den Alkoholgehalt bestimmen und den Konsum von Drogen nachweisen zu können. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung insgesamt rund 60.000 Euro. Ein Statiker stellte fest, dass das Haus weiter bewohnbar ist. (db)

