Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Hofladen wieder Ziel von Dieb

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ellewick; Tatzeit: 13.11.2022, 01.30 Uhr;

Mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen hat ein Unbekannter in einem Hofladen in Vreden-Ellewick in der Nacht zum Sonntag. Der Täter brach gegen 01.30 Uhr mehrere Verkaufsautomaten auf und entwendet das Bargeld daraus. Eine Überwachungskamera hielt die Tat fest. Aufgrund der Bilder kann der mutmaßliche Dieb wie folgt beschrieben werden: circa 40 bis 50 Jahre alt, westeuropäischer Phänotyp, bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, einer dunkelgrünen Steppjacke, einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose des Herstellers Puma, schwarzen Turnschuhen mit hellen Sohlen sowie schwarzen Handschuhen. Sein Tatwerkzeug, ein rotes Hebeleisen und einen Schraubendreher, hatte er in einem schwarzen Rucksack der Marke Slazenger verstaut. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

