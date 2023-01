Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Seniorin verwechselt Gas und Bremse - 79-Jährige bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (26. Januar, 12:55 Uhr) ist eine 79-Jährige mit einem Mercedes auf der Bahnhofstraße von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe der Straße Am Finkenplatz kollidierte die Seniorin mit einem Zaun und einem Müllcontainer. Vor einem weiteren Zaun endete die Fahrt. Sie berichtete den Polizisten, dass sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte und deshalb von der Fahrbahn abkam. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

