Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.02.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall In der Nacht zu Sonntag, 26.02.2023, gegen 01.55 Uhr, kam es in Diepholz auf der Maschstraße zu einem Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 36-jähriger Mann aus Wagenfeld mit seinem PKW die Maschstraße in Richtung der Straße An der Bahn. In der Linkskurve der Maschstraße im Übergang zur Straße An der Bahn kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfährt er zunächst einen Leitpfosten und kollidiert anschließend mit einem Straßenbaum. Im weiteren Verlauf überschlägt sich der PKW, wobei er mehrere Zaunelemente beschädigt und anschließend zum Stillstand kommt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann festgestellt werden, daß er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluß steht. Auf Grund dessen wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Unter Berücksichtigung des Unfallherganges wurde der Mann mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

PK Weyhe

Uneinsichtiger Ladendieb

Am Samstagnachmittag, von 15:00 - 17:00 h, beschäftigte ein uneinsichtiger Ladendieb gleich zwei Mal die Polizei. Zuerst fiel er in einem Supermarkt in Stuhr-Brinkum/Nord, Henleinstraße, auf, als er 7 Flaschen Whisky stehlen wollte. Da der 26-jähre aus Lohne dem Sicherheitspersonal aus früheren Diebstahlstaten bekannt war, meldeten sie ihn der Polizei. Nachdem ihm das Diebesgut abgenommen und er vor Ort vernommen wurde, erhielt er von der Polizei einen Platzverweis. Dies hielt den 26-jährigen aber nicht davon ab schnurstracks zu einem nahegelegenen Discounter zu gehen und dort gleich den nächsten Ladendiebstahl zu begehen. Auch dort fiel er auf, so daß erneut die Polizei hinzugerufen wurde. Nach Abschluß aller Maßnahmen wurde er zur Bushaltestelle begleitet. Er gab an, daß er mit den Diebstahlshandlungen seine Drogensucht finanziert. Da er am Samstag kein drittes Mal auffiel, ist davon auszugehen, daß er tatsächlich den Bus nach Bremen genommen hat.

