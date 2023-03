Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Wattenscheid: Pedelecfahrer (69) verletzt

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelecfahrer ist es am Samstagmittag, 4. März, in Bochum-Wattenscheid gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 12.45 Uhr auf der Straße "Am Beisenkamp" in Richtung Hamme und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Moltkestraße / Am Beisenkamp, weiter geradeaus zu fahren.

Dort kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 69-jährigen Pedelecfahrer aus Herne, der mit seinem Zweirad aus der Sommerdellenstraße kommend zeitgleich den Kreuzungsbereich befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 69-Jährige verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell