POL-FR: Weil am Rhein: Sattelzug fährt auf Lkw auf - über 150.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Samstag, 18.02.2023, auf Sonntag, 19.02.2023, brachen Unbekannte ein Vorhängeschloss eines Schopfes in der Schlossgasse auf und entwendeten ein Paar rotschwarze Ski der Marke Völkl sowie ein Paar schwarze Skischuhe der Marke Salomon. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt über 1.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

