POL-HP: Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots)

In der Zeit von Samstag, den 11.02.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, den 12.02.2023, 08:30 Uhr ereignete sich in Rimbach, Am Kreuzberg ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Am Kreuzberg" in Fahrtrichtung Schloßstraße und kam auf Höhe der Hausnummer 8 nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte dieser eine Mülltonnenverkleidung. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

