POL-DA: Eberstadt: Festnahme nach Einbruchsversuch in Eberstädter Grundschule

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (12.02.) gegen 01.00 Uhr, meldete ein Sicherheitsdienst mehrere Personen auf dem Gelände einer Grundschule in der Stresemannstraße in dem Darmstädter Stadtteil Eberstadt. Durch mehrere zu der Örtlichkeit entsandte Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen sowie unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte das Gelände der Schule umstellt werden. Nachdem die Personen in ihrem Vorhaben offensichtlich gestört wurden, versuchten diese vom Gelände zu fliehen. Hierbei konnten zwei Personen im Alter von 19 bzw. 20 Jahren aus Darmstadt von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und werden sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Berichterstatter: Becker, F., PHK (Polizeistation Pfungstadt)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

