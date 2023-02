POL-DADI: Darmstadt - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bensheim (ots) - In eine der oberen Wohnungen eines Hochhauses in der Taunusstraße in Bensheim sind Einbrecher am Donnerstag (09.02.), zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr, eingedrungen. Bei dem entwendeten Schmuck handelte es sich unter anderem um Kopfschmuck aus Gold. Sachdienliche Hinweise werden von dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252 706-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

