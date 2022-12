Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreisel

Sondershausen (ots)

Zu einem Unfall kam es am Samstag den 17.12.2022 gegen 14:10 Uhr in der Erfurter Str. in Sondershausen. Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr unmittelbar hinter dem Fahrer eines Pkw Toyota den Kreisverkehr von der B 4 kommend in Richtung Erfurter Str. Als der Fahrer des Pkw Toyota an der 1 Ausfahrt blinkt und den Kreisverkehr verlassen will, bemerkt dies der Fahrer des Pkw Skoda zu spät und fährt auf den Toyota auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

