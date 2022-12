Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden, eine Person verletzt

Nordhausen (ots)

20.000,- Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag, gegen 17:45 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße/Ecke Bochumer Straße ereignete. Nach bishergen Erkenntnissen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen einem VW, welcher die Freiherr-vom-Stein-Straße aus Richtung Werther befuhr und einem Audi, der die Freiherr-vom-Stein Straße aus der Bochumer Straße kommend in Richtung Oskar-Cohn-Straße überqueren wollte. Laut Zeugenaussagen könnte das Einfahren in den Kreuzungsbereich bei Rotlicht seitens des Audi Fahrers, welcher bei dem Unfall leicht verletzt wurde, ursächlich für den Unfall sein.

