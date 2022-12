LPI-NDH: Diebe auf Firmengelände

Nordhausen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, in der Emil-Reichardt-Straße einen 28-Jährigen fest, welcher seinen E-Scooter unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: ...

mehr