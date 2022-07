POL-HB: Nr.: 0464 --Trickdiebe bestehlen Senioren

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Aumunder Heide und Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Depkenstraße Zeit: 26.07.2022, 12:45 Uhr und 13:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es zu Trickdiebstählen in Bremen Vegesack und Schwachhausen. In beiden Fällen täuschten die Täter vor, Handwerker zu sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Straße Aumunder Heide in Fähr-Lobbendorf klingelte am Dienstag gegen 13:30 Uhr ein falscher Wasserwerker bei einem 95-Jährigen. Unter dem Vorwand etwas überprüfen zu müssen, lenkte er den Senior ab. Angeblich um ein Werkzeug zu holen, schlich der unbekannte Täter durch die Wohnung. Der Dieb entkam unerkannt mit Bargeld und einer Fotokamera. Beschrieben wurde der etwa 20 Jahre alte Mann mit einer auffallend kleinen Körpergröße von ca. 155 cm, glatten braunen Haaren und Dreitagebart. Zudem trug er eine Schirmmütze.

Am Dienstag um 12:45 Uhr stand ein angeblicher Telekommunikationsmitarbeiter vor der Tür einer 87-Jährigen in der Depkenstraße in Riensberg. Er müsse die Fernsehkabel überprüfen, so sein Vorwand. Anschließend wollte der Schwindler auch die Kabel im Schlafzimmer untersuchen. Noch während er dies tat, wurde die Bremerin misstrauisch und schickte ihn aus der Wohnung. Wenig später stellte sie das Fehlen von Schmuck fest. Der Dieb soll etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß sein, sowie einen dunklen Teint haben. Bekleidet war er mit einem roten Pullover, einer blauen Jacke und einer dunklen Hose.

Die Polizei rät, keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu und rufen Sie im Notfall die Polizei unter 110 an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen unter 0421-362 3888.

