LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Bleicherode (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es gestern in Bleicherode. Eine 70-jährige Autofahrerin missachtete in der Nordhäuser Straße die Vorfahrt eines anderen Autos und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Kinder im entgegenkommenden Auto leicht verletzt. Und auch die Unfallfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. ...

mehr