LPI-NDH: Unfallflucht

B247 Helmsdorf (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern auf der B 247 am Abzweig Helmsdorf. Ein 36-jähriger Autofahrer kam gegen 23.00 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn an und geriet in den Straßengraben. Anschließend überschlug er sich mehrfach auf dem angrenzenden Feld. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Per Rettungshubschrauber wurde der Unfallfahrer nach ...

mehr