Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl und Einreiseverbot über die Grenze - Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

Weil am Rhein (ots)

Trotz Einreisesperre und bestehendem Haftbefehl versuchte ein 24-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und schob ihn in die Schweiz zurück. Den Haftbefehl konnte er begleichen.

Am frühen Samstagmorgen, den 28. Januar 2023, versuchte der ägyptische Staatsangehörige am Autobahnübergang Weil am Rhein nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes durch eine Streife des Zolls stellte sich heraus, dass er mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, war der Mann durch ein Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 2543 Euro verurteilt worden, welche mit Haftbefehl zu vollstrecken war. Zudem bestand noch ein Einreiseverbot für Deutschland. Die geforderte Geldstrafe konnte der 24-Jährige bezahlen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Einreisesperre ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Schweiz zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell