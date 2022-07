Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkaufscontainer aufgebrochen

Erfurt (ots)

Ein Dieb schlug zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag im Hirnzigenpark in Erfurt zu. Hier hatte er es auf einen Verkaufscontainer abgesehen. Mit Gewalt öffnete er ein Fenster, um in den Container zu gelangen. Hier vergriff sich der Täter unter anderem an der Wechselgeldkasse und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Vor Ort wurden Spuren des Einbrechers gesichert und Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JN)

