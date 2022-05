POL-S: Passanten im Schlossgarten bespuckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/Friedrichshafen (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (22.05.2022) einen 37 Jahre alten Mann in einem Boot auf dem Bodensee vorläufig festgenommen, der zuvor einem 19 Jahre alten Mann in einer Diskothek an der Königstraße das Handy gestohlen haben soll. Der 19-Jährige hielt sich am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 06.45 Uhr in der Diskothek auf, als ...

