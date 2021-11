Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Handtaschendiebstahl in Drogeriemarkt (24.11.2021)

Singen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Straße "Zolltafel" eine Damenhandtasche entwendet. Eine 82-Jährige war im Markt einkaufen und hatte einen Korb mit Handtasche darin am Einkaufswagen befestigt. In einem unbeobachteten Moment nahm ein Unbekannter die Handtasche an sich und verließ den Markt. Darin befanden sich Bargeld, EC-Karten, ein Mobiltelephon und weitere persönliche Gegenstände der Bestohlenen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei warnt vor Dieben, die immer wieder in und an Einkaufsmärkten zuschlagen und sich dabei die Arglosigkeit ihrer Opfer zunutze machen. Tipps und Hinweise, um sich davor zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Präventionsseiten unter www.polizei-beratung.de

