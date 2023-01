Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzungsdelikt im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau. Das Opfer soll durch zwei Personen eine Treppe heruntergestoßen und getreten worden sein.

Am vergangenen Donnerstagabend, den 26. Januar 2023, gegen 18:00 Uhr, ist es in der südlichen Unterführung, zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Die beiden Tatverdächtigen sowie das spätere Opfer sollen zuvor mit der Regionalbahn von Norden kommend nach Freiburg gefahren sein. Kurz nach dem Ausstieg am Bahnsteig 4, soll der Geschädigte von den Tatverdächtigen den Treppenabgang zur südlichen Unterführung hinabgestoßen worden sein. Im weiteren Verlauf sollen die Männer in der Unterführung auf Höhe des Treppenaufgangs zu Bahnsteig 1, auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Der Grund der Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Das Opfer musste anschließend ärztlich versorgt werden. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.

Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Ca. 20-30 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß, schlanke sportliche Statur. Eine Person trug eine helle beigefarbene Winterjacke mit Fellkapuze, blaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Die zweite Person trug eine dunkle Hose, dunkle Jacke mit Kapuze oder einem darunter getragenen dunklem Hoddi mit Kapuze, sowie dunkle Schuhe.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Aufgrund der Tageszeit befanden sich viele Personen in der Unterführung, so dass Reisende den Vorfall wahrgenommen haben dürften. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell