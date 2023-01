Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Mann mit falschem Ausweis an der französischen Grenze

Weil am Rhein (ots)

Ein 35-Jähriger wies sich bei der Einreisekontrolle mit einer gefälschten spanischen Identitätskarte aus und scheiterte mit seinem Täuschungsversuch. Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Am Samstagnachmittag, 21. Januar 2022, geriet der Mann an der deutsch-französischen Grenze bei Weil am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Auf der Palmrainbrücke überprüften die Einsatzkräfte das Fahrzeug, in dem sich der Mann als Mitfahrer befand. Bei der Kontrolle der vorgelegten spanischen Identitätskarte stellte der Kontrollbeamte Fälschungsmerkmale fest. Die Durchsuchung des Mannes erbrachte zudem eine gefälschte spanische Fahrerlaubnis sowie die originalen Papiere des Mannes. Der marokkanische Staatsangehörige wird sich wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Nach Sicherstellung der gefälschten Dokumente erfolgte eine Weiterleitung an die Ausländerbehörde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell