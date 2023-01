Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ex-Frau bezahlt Geldstrafe - Gesuchter entgeht Haft

Lörrach (ots)

Da ein mit Haftbefehl gesuchter 49-Jähriger nicht genügend Geld mit sich führte um die Geldstrafe zu bezahlen, sprang seine Ex-Frau mit 1100 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Eine Zollstreife kontrollierte den 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen am späten Mittwochabend (18.01.2023) am Grenzübergang Lörrach-Stetten. Die Kontrolle des Mannes ergab, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Insolvenzverschleppung war der in der Schweiz wohnhafte Mann, zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen Haftbefehl erlassen wurde. Die Bundespolizei übernahm den Mann zuständigkeitshalber und verbrachte ihn zum Bundespolizeirevier Lörrach. Da der 49-Jährige lediglich 1000 Euro mit sich führte, verständigte er seine Ex-Frau. Diese brachte die fehlenden 1100 Euro bei einer Polizeidienststelle vorbei. So ersparte er sich eine Ersatzfreiheitsstrafe und durfte seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell