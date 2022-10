Ulm (ots) - Kurz vor 14.30 Uhr fuhr eine 48-Jährige in der Poststraße in Richtung Kreisverkehr. In der Holzheimer Straße war ein 22-Jähriger mit seinem Klein-Lkw unterwegs. Der kam von links und hatte Vorfahrt. An der Kreuzung achtete die BMW-Fahrerin nicht auf die Stoppstelle und fuhr weiter. In der ...

