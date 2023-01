BPOLI-WEIL: Mit zwei U-Haftbefehlen Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots) - Mit elf Ausschreibungen, darunter einem Haftbefehl wurde ein 39-Jähriger gesucht, der am Freitag, den 13. Januar 2023 durch Kräfte des Zoll kontrolliert wurde. Durch die Bundespolizei wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kräfte des Zoll kontrollierten den 39-Jährigen am Freitag bei der Ausreise aus Deutschland als Reisenden in einem Fernbus am Grenzübergang Weil am ...

