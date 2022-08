POL-SE: Elmshorn - Brände im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Quickborn zum Einbruch in einen Nachtclub und zwei Firmenwagen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Zeugen sucht. Zwischen Sonntag, 02:30 Uhr, und Montag, 18:00 Uhr, drangen Unbekannte in der Kieler Straße zwischen Gerberstraße und "An der Retloh" in eine Bar ein und beschädigten mehrere Spielautomaten. Es entstand ...

mehr