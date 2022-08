Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Quickborn zum Einbruch in einen Nachtclub und zwei Firmenwagen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Zeugen sucht.

Zwischen Sonntag, 02:30 Uhr, und Montag, 18:00 Uhr, drangen Unbekannte in der Kieler Straße zwischen Gerberstraße und "An der Retloh" in eine Bar ein und beschädigten mehrere Spielautomaten. Es entstand Sachschaden, entwendet wurde offenbar nichts.

In der Marienhöhe öffneten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen Citroen Jumper und entwendete aus dem Handwerkerfahrzeug mehrere Akkuwerkzeuge.

Auch in der Dorotheenstraße kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen zum Diebstahl aus einem VW Transporter. Hier wurden ebenfalls diverses Werkzeug aus dem Firmenwagen gestohlen.

Beamte der Polizeistation Quickborn nahmen in allen drei Fällen Strafanzeigen auf.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell