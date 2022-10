Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen, -Versuchter Einbruchdiebstahl /Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen, Brede(lü) Im Tatzeitraum zwischen Montag, 17.10.2022, 19.00 Uhr und dem 18.10.2022, 11.45 Uhr, wurde mit einem Hebelwerkzeug versucht, die Hauseingangstür von einem Einfamilienhaus in der Straße "Brede" aufzubrechen. Hierbei wurde die zweiflüglige Kunststofftür mit Glaseinsatz und einem feststehenden Türflügel nicht nur unerheblich beschädigt. Die Tür hielt jedoch Stand und der Täter musste sich unverrichteter Dinge wieder unerkannt entfernen. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 2000,00 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

