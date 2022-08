Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorraum abgebrannt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern befuhr eine 48-jährige Fahrerin eines Land Rover die B90n von Rudolstadt in Richtung BAB71, als sie plötzlich Rauch im Motorraum des Fahrzeuges wahrnahm. Die Frau stoppte den Wagen und konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Motorraum des Land Rover stand in der Folge in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Straße war zeitweise halbseitig gesperrt. (jd)

