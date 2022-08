Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hohe Sachschäden durch Brände

Gotha (ots)

Zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr kam es in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen. Gegen 13.30 Uhr geriet ein Feld zwischen Gotha und Friemar in Brand. Der Flächenbrand weitete sich rasch aus, sodass das Feuer mehrere Hektar Getreide zerstörte. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wechmar und Wandersleben geriet ein Hublader in Brand. Auch hier wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ungefähr 25.000 Euro. Im Bereich Boxberg geriet ein Schrank in einem Wohnmobil in Brand. Drei Personen wurden beim Versuch das Feuer zu löschen leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Feuer löschen. (jd)

